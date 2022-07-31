مصرع 7 سياح عراقيين جراء الفيضانات شمال شرق إيران

2022/07/31 | 01:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن سبعة سياح عراقيين لقوا مصرعهم جراء الفيضانات شمال شرقي إيران يوم السبت.وقالت وكالة أنباء إرنا الرسمية إن السياح كانوا ضمن مجموعة من 13 عراقيا يزورون إيران، كانوا يتحركون بسيارة على طريق قرب مدينة مشهد، على بعد حوالي 900 كيلومتر شمال العاصمة طهران، عندما جرف سيارتهم فيضان […]

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