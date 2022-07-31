"لاعب أسطوري".. تفاعل واسع مع تألق صلاح في نهائي كأس الدرع الخيرية

2022/07/31 | 01:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تألق النجم المصري محمد صلاح في نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2022، إذ سجّل هدفاً وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول إلى التتويج بلقب البطولة، عقب الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لواحد.

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