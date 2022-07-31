التيار الصدري: لدينا خطوات تصعيدية واصرار الاطار على ترشيح شياع اكبر من امكانياتهم

2022/07/31 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية مهند الخزعلي، اليوم السبت، عن وجود خطوات تصعيدية قادمة، فيما وصف إصرار الاطار على ترشيح السوداني بانه ابعد من امكانياتهم.

وقال الخزعلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك خطوات تصعيدية كثيرة في حال لم يحققوا مصالح الشعب والتي تتمثل بتنحيهم وسط استمرار ابناء الشعب بالضغط عليهم في التظاهرات والاعتصامات".

وأضاف ان "مسألة الذهاب لانتخابات مبكرة يحتاج الى حوار لكنه امر جيد وعلى الطبقة السياسية ان تعي ان قانون الانتخابات الذي اجريت عليه انتخابات2021 جاء بمطالب شعبية من المتظاهرين وأبناء الشعب ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار وممكن ان يكون نفس القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات".

وحول اصرار الاطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع بين الخزعلي ان "اصرارهم على الترشيح ابعد من قدرتهم وامكانيتهم لتطبيق تلك التصريحات فالقرار بيد الشعب فهو من سيغير بالايام القادمة"، لافتا الى ان "جهود الغرماء والفرقاء تظافرت على تعطيل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي مكن الثلث المعطل من تعطيل الجلسات وتعطيل العملية السياسية برمتها".

وتابع "اضطررنا باللجوء الى المعارضة الشعبية والتي نعتقد بأننا ماهرين فيها والقادم سيكون ثماره كبير على الشعب ولن نعود للمربع الاول ولن نناقش شخصية مرشح الإطار".

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