وفاة 25 شخصا في كنتاكي بسبب الفيضانات وعمليات الإنقاذ مستمرة

2022/07/31 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حاكم كنتاكي، آندي بيشير أن الفياضانات التي حدثت في الولاية خلال الأيام القليلة الماضية تسببت بـ"25 وفاة بينهم أربعة أطفال".

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