إصابات بهجوم مسلح استهدف موكب رئيس غواتيمالا

2022/07/31 | 03:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعأصيب عدد من الأشخاص بهجوم مسلح على موكب الرئيس الغواتيمالي أليخاندرو جياماتي، في مقاطعة هويهويتينانغو شمال غربي البلاد.وأفاد راديو "سونورا" بأن جياماتي لم يصب بأي أذى، فيما أصابت فرقة الحراسة العسكرية التابعة له أحد المهاجمين.وبحسب المعلومات الأولية فإن المصاب هو مكسيكي الجنسية.وأشارت إلى أن بعض المهاجمين فروا إلى أراضي المكسيك، فيما اعتقل الجيش المكسيكي 4 غواتيماليين على الأقل.





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