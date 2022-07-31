2022/07/31 | 04:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب العراقي يفتح باب التعيينات !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SHNdNF5H2U8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب العراقي يفتح باب التعيينات !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب العراقي يفتح باب التعيينات !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).