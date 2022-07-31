شاهد بالفيديو.. مجلس النواب العراقي يفتح باب التعيينات !!

2022/07/31 | 04:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SHNdNF5H2U8

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