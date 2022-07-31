2022/07/31 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، السبت وقف تحليق مقاتلاته الشبح "أف 35" مؤقتا في أعقاب مخاوف أميركية من عيوب في أنظمة القفز بالمظلة.

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