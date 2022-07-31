نجم برشلونة

2022/07/31 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بتألق النجم الفرنسي، عثمان ديمبيلي، خلال جولة نادي برشلونة الاستعدادية في الموسم القادم.

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