خاصية جديدة من

2022/07/31 | 08:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واعيشعر كثيرون بالقلق عندما يسلمون هواتفهم إلى متاجر إصلاح الهواتف، فالعاملون هناك سيكون بمقدورهم الاطلاع على كل الملفات الموجودة في هذه الهواتف.والحقيقة أن لهذا القلق ما يبرره، إذ سجلت العديد من الحوادث التي تسربت فيها بيانات المستخدمين بسبب أعمال التصليح، كما يقول موقع "ذا فريج" الإخباري التقني.ووجدت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية حلا لهذه المشكلة، عبر تقنية الوصول المحدود للبيانات أثناء إصلاح الهواتف.ويطلق على التقنية الجديدة اسم "وضع الصيانة"، الذي تأمل "سامسونغ" أن ينهي مشكلة تسريب البيانات أثناء صيانة الهواتف.وسيبدأ استخدام هذه التقنية أولا في هواتف "غلاكسي إس 21"، الذي صدر العام الماضي في داخل كوريا الجنوبية، وتأمل الشركة بأن توسع نطاق استخدام هذه التقنية لهواتف أكثر في المستقبل.وتعطي هذه الخدمة التقنيين وصولا محدودا إلى بيانات المستخدم، فلا يطلعون مثلا على الصور والفيديوهات الموجودة فيه، ويتيح له في المقابل إجراء عملية الصيانة بكل يسر.ويعمل "وضع الصيانة" بكل سهولة عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، ثم قسم (Battery and Device Care)، حيث يمكن من هناك اختيار الوضع الذي يعزز الخصوصية أمام مصلحي الهواتف.





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