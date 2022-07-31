2022/07/31 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، مدى امكانية الذهاب باتجاه اجراء الانتخابات المبكرة في عهد حكومة تصريف الاعمال الحالية.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “المادة ٦٤ من الدستور العراقي نصت على ان مجلس النواب يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي نصف العدد الكلي زائد واحد ويكون ذلك بطريقتين (الاولى ..طلب من ثلث الأعضاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يوضح مدى امكانية اجراء الانتخابات المبكرة في عهد حكومة تصريف الاعمال) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يوضح مدى امكانية اجراء الانتخابات المبكرة في عهد حكومة تصريف الاعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).