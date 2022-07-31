كيبا على أعتاب الكالتشيو

2022/07/31 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعيقترب تشيلسي من الاتفاق مع نابولي، بشأن صفقة إعارة مدتها موسم واحد لحارس المرمى كيبا أريزابالاجا، في صفوف الفريق الإيطالي.ولعب كيبا (24 عاما)، والذي كلف تشيلسي في 2018 مبلغا كبيرا قدره 71.6 مليون جنيه إسترليني، في فوز البلوز الودي (3-1) على أودينيزي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، سيطلب تشيلسي من نابولي دفع رسوم إعارة بقيمة 1.25 مليون جنيه إسترليني، لكن ما يزال يتعين عليهم دفع 75% من راتبه، حيث يتقاضى الحارس حاليا 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. ويحرص كيبا على اللعب بانتظام، من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع المنتخب الإسباني في مونديال قطر هذا العام.وكان لاتسيو مهتما أيضا بكيبا، على الرغم من خلاف المدرب ماوريتسيو ساري مع حارس المرمى عندما كان مدربا لتشيلسي.





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