خبير أمريكي يتحدث عن خطأ بيلوسي في التخطيط لزيارة تايوان

2022/07/31 | 09:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر ماثيو كرونيغ الأستاذ بجامعة جورج تاون في واشنطن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ارتكبت خطأ بالكشف مسبقا عن احتمال قيامها بزيارة لتايوان.وفي مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، وافق كرونيغ على أن ما يدور حول رحلة بيلوسي المحتملة إلى تايوان “أزمة لا داعي لها”، لكنه أضاف: “الكونغرس ليس هو من […]

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