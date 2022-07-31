اللقاح المقبل لفيروس كورونا..هل سيكون رذاذًا أم حبة؟

2022/07/31 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر أحدث متحوّرات فيروس كورونا بسرعة في الولايات المتحدة وحول العالم.عدد الحالات آخذ في الارتفاع، وهناك زيادة بعدد حالات الاستشفاء والوفيات أيضًا.وبينما يعمل الباحثون الطبيون على تطوير الجيل التالي من الحماية ضد الفيروس، يتساءل الخبراء عمّا إذا كان اللقاح المرتقب سيأخذ شكل حبة أم بخاخ

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