أول حصاد قمح بعد الحرب.. تحديات ضخمة أمام المزارعين الأوكرانيين

2022/07/31 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بدء المزارعين حصادهم الأول للقمح منذ غزو روسيا لأوكرانيا فبراير الماضي، تخفي قدرتهم على الصمود مشكلات كبيرة للصناعة الزراعية ذات الأهمية العالمية في البلاد والتي من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة بعد الحرب.

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