بيلوسي تكشف قائمة الدول التي ستزورها في آسيا.. فهل شملت تايوان؟

2022/07/31 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقود رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وفدا من الكونغرس في رحلة إلى منطقة "الهند والمحيط الهادئ" ستشمل زيارات إلى سنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وفقا لبيان صادر عن مكتبها الأحد، لم يأت على ذكر أي زيارة محتملة لتايوان

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