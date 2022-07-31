منتخب الركبي يباشر تدريباته في معسكر دبي

2022/07/31 | 10:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - حسين عمار باشر منتخبنا الوطني بالركبي معسكره التدريبي الخارجي المغلق، والمقام في مدينة دبي الإماراتية، تحضيراً للبطولة الآسيوية لسباعيّات الركبي التي ستقام في إندونيسيا مطلع شهر آب المقبل.وقال الأمين العام لاتحاد اللعبة رئيس وفد المنتخب الوطني محمد حنون، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" معسكر دبي سيستمر لمدة خمسة ايام بواقع وحدتين صباحية ومسائية على أن تتخلله إقامة مباريات ودّيّة مع المنتخب الإماراتي"، مبيناً، أن" اختيار دبي لإقامة المعسكر بسبب اجوائها المشابهة لاجواء إندونيسيا".وبيّن حنون، أن" الجهاز الفني بقيادة المدرب مصطفى عبد، يسعى مع لاعبيه الى تحقيق نتائج جيّدة في أوّل مشاركة آسيوية للعراق في بطولة تضمّ نخبة من منتخبات القارة الصفراء التي تتمتع بالخبرة والتجارب والنتائج المتميّزة في محافل دولية مختلفة".وأضاف حنون، أن " المنتخب استعدّ بشكل جيّد في بغداد، لكن معسكر دبي سيكون مختلفاً كون اللاعبين المحترفين سينخرطون في تدريبات الأسود"، مؤكداً، أن" طموحنا أن نجعل رياضة الركبي في العراق رقماً صعباً في آسيا برغم قلّة خبرة اللاعبين، ونراهن على وجود مزيج مختلط متجانس صنعه المدرب بين اللاعبين المحترفين والمحلّيين بما يجعل منتخب العراق منتخباً تُصعب مجاراته من قبل أحّد عشر منتخباً آسيوياً مشاركاً".





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