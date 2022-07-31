الرافدين يصدر بياناً بشأن سلف المتقاعدين

2022/07/31 | 10:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مصرف الرافدين،، بياناً اليوم بشأن سلف المتقاعدين.

وذكر بيان لاعلام المصرف , أن “سلف المتقاعدين تتراوح من 5 ملايين وحتى 25 مليون دينار مبينا ان التقديم عليها يكون عن طريق فروع المصرف حصرا”.

واضاف ان”جميع الفروع مشمولة بمنح السلف”.

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