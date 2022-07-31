2022/07/31 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أفاد مصدر أمني مسؤول في محافظة البصرة ، اليوم الأحد، بتعرض مكتب عضو مجلس النواب مصطفى سند إلى هجوم مسلح.وقال المصدر ، بأن مسلحين مجهولين يستقلون عجلتين أحدهما (بيك آب) بيضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلحون يهجمون على مكتب برلماني من البصرة المركز الخبري الوطني.

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