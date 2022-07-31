الصحة العالمية: نتوقع مزيداً من الوفيات بجدري القردة ومضاعفاته خطيرة

2022/07/31 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة حذّر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من تسجيل المزيد من الوفيات المرتبطة بجدري القردة بعد تقارير عن تسجيل أولى الوفيات خارج إفريقيا.وقالت كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية […]

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