الرافدين يصدر تنويها يخص سلف المتقاعدين

2022/07/31 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغدادعلق مصرف الرافدين، اليوم الاحد، على سلف المتقاعدين التي اعلن عنها في وقت سابق.وقال المصرف في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "سلف المتقاعدين من 5 مليون دينار وحتى 25 مليون والتقديم عليها عن طريق فروع المصرف حصرا".وأضاف، ان "جميع الفروع مشمولة بمنح السلف للمتقاعدين".

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