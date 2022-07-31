خبير امني: 3 مخاطر تهدد امن العاصمة بعد اقتحام الخضراء

2022/07/31 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصاكد الخبير الامني اسماعيل خليل، اليوم الاحد، ان هنالك 3 مخاطر تهدد امن العاصمة بعد اقتحام الخضراء.وقال خليل لـ (بغداد اليوم)، ان "اقتحام المنطقة الخضراء والتي تعتبر نقطة الارتكاز الرئيسية في ادارة ملف حكم العراق ومحاصرة المباني الرسمية الرئيسية امراً خطيراً جداً رغم ايماننا بالحقوق المشروعة للتظاهرات السلمية".واضاف، ان "الإقتحام سيولد ضغطاً كبيراً على القيادات الامنية العليا يدفعها الى تسليط كل الامكانيات من اجل ادارة ملف الازمة في الخضراء بشكل مباشر بالاضافة الى خطورة وجود مندسين مع امكانية ان تشن خلايا متطرفة هجمات في بعض الاماكن للاستفادة من الاوضاع الحرجة التي تمر بها العاصمة بغداد".واشار الى ان "هناك حالة قلق من ان اي تصادم دامي في الخضراء قد يقود لعواقب وخيمة"، لافتاً الى "ضرورة الإنتباه الى ملف حماية المباني والسفارات الاجنبية والبعثات الدولية".وبين ان "الوضع حرج جداً خاصة مع تدفق الالاف صوب الخضراء دون اي تفتيش لهم".وأقدم المتظاهرون من اتباع التيار الصدري في وقت سابق من اليوم، على اسقاط بعض الكتل الكونكريتية المطوقة للمنطقة الخضراء، في محاولة للدخول اليها، في خطوة يصفها عدد من المراقبين بـ"خطيرة جداً" كون هذه التظاهرة تتزامن مع موعد انعقاد جلسة مجلس النواب.

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