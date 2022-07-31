نائب سابق عن الحكمة: نتائج الانتخابات “المزورة” سبب الأزمة الحالية

2022/07/31 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب السابق عن تيار الحكمة، حسن فدعم أن نتائج الانتخابات “المزورة” سبب الأزمة الحالية، فيما أشار إلى أن سبب رفض ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء هو “الخوف من نجاحه”.وقال فدعم : إن “نتائج الانتخابات التي أجريت 10 … Readmore

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