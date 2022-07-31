اسعار الغاز في البورصة الاوروبية قفزت بنحو 50% في الشهر الماضي

2022/07/31 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت حسابات وكالة “نوفوستي” استنادا على بيانات بورصة لندن ICE، أن متوسط ​​سعر التسوية الشهرية للغاز في البورصة الأوروبية قفز بنحو 50 في المائة.وتدل المعطيات المتوفرة على أن سعر الغاز ارتفع من 1180 دولارا لكل ألف متر مكعب الشهر … Readmore

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