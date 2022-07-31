2022/07/31 | 10:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاحد، جميع الاطراف العراقية الفاعلة لإتخاذ خطوات فاعلة للتهدئة وتجنب العنف، مشدداً على أهمية الارتقاء فوق الخلافات وتشكيل حكومة وطنية فعالة.وقال غوتيريش، في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “أتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها العديد من الأشخاص”.وأشار إلى أن “حرية التعبير والتجمع السلمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمين عام الأمم المتحدة يدعو الأطراف العراقية للتهدئة وتجنب العنف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمين عام الأمم المتحدة يدعو الأطراف العراقية للتهدئة وتجنب العنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).