المنتخب الوطني بالركبي يباشر تدريباته في معسكر دبي

2022/07/31 | 10:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نراهن على وجود مزيج مختلط متجانس صنعه المدرب بين اللاعبين المحترفين والمحلّيين.

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