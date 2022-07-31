الحصاد (30/7/2022)

2022/07/31 | 10:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت فدى باسيل في "الحصاد" مواضيع عدة، ومنها: في العراق..بعد إعلان أنصار الصدر بدء اعتصام مفتوح في مبنى البرلمان..قرار بتعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.

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