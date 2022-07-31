2022/07/31 | 10:46 - المصدر: الجزيرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناقشت فدى باسيل في "الحصاد" مواضيع عدة، ومنها: في العراق..
بعد إعلان أنصار الصدر بدء اعتصام مفتوح في مبنى البرلمان..
قرار بتعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصاد (30/7/2022)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد إعلان أنصار الصدر بدء اعتصام مفتوح في مبنى البرلمان..
قرار بتعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصاد (30/7/2022)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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