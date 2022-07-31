سيول إيران تبتلع عدد كبير من الضحايا بينهم عراقيون

2022/07/31 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلن رئيس هيئة الإغاثة والدفاع المدني للهلال الأحمر الإيراني، مهدي وليبور، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول التي تجتاح البلاد إلى 61 قتيلا و32 في عداد المفقودين.وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، […]

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