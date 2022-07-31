زراعة البصرة: 19 الف طن فقط انتاج التمور للعام الحالي

2022/07/31 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الزراعة في محافظة

البصرة، انتاج التمور للعام الحالي في

المحافظة، مشيرة الى انه بلغ 19 ألف طن

فقط.

وقال مدير زراعة البصرة هادي حسين ان

"انتاج التمور للعام الحالي بلغ 19 ألف

طن"، موضحا ان

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