نريد وزارة للفقراء والمساكين في العراق

2022/07/31 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزيز الحافظ

الان عرفنا تعيين السيد محمد شياع

السوداني رئيسا لوزراء العراق...لايهمني

يقبلونه أم لا...يهمني أن أنقل له فكرتي!

بإستحداث وزارة جديدة غير موجودة في كل

قواميس الوزارات العالمية إسمها و

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