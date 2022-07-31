الموارد المائية تحقق نسب إنجاز متقدمة لزيادة التصاريف المائية في حوضي دجلة والفرات

2022/07/31 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، استمرار الملاكات الهندسية والفنية في دائرة أعمال كري الأنهر/ وزارة الموارد المائية ضمن موقع الفلوجة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة، بتنفيذ محطة ضخ الثرثار العائمة ضمن أعمال معالجة الشحة المائية وزيادة التصاريف في حوضي نهري دجلة والفرات.

وذكرت الخلية في بيان أن مراحل العمل تضمنت إزالة الترسبات من حوض المضخات وإزالة الترسبات من منسوب (0-40 ) بكمية (45930) م3 بنسبة إنجاز بلغت (100%) ودفن بالتربة النظيفة مع تجفيف حوض المضخات وتقوية السداد ودفن الطريق من الناظم إلى المحطة بالسبيس، بكمية (28621) م3 ونسبة إنجاز (100%)، إضافة إلى تهذيب جوانب القناة وحوض المضخات بنسبة إنجاز (100%).

كما تضمنت الأعمال، إزالة الترسبات من قناة الثرثار الرئيسة بكمية (176912 ) م3 بنسبة إنجاز وصلت إلى (26%) وأعمال حفر القناة الناقلة لمحطة الثرثار العائمة، بكمية (549900) م 3 بنسبة إنجاز بلغت (36%) وأن الأعمال مستمرة بوتيرة متصاعدة ضمن ما مخطط له.

واستخدمت في الأعمال كافة، الآليات التخصصية والحفارات العائمة والكراءات والحفارات القياسية وحفارات الذراع الطويلة والبلدوزرات والقلابات والآليات الساندة الأخرى.

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