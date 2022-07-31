الأمن الوطني في نينوى يلقي القبض على (6) إرهابيين

2022/07/31 | 11:01 - المصدر: وكالة خبر

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تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى بعد تكثيف الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على (6) إرهابيين صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام الماضية، ينتمون لما يُسمى سابقاً (ولاية نينوى) عملوا ضمن ديوان الجند بصفة مقاتلين وشاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية خلال عمليات التحرير.

وقد جرى تسليم المتهمين جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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