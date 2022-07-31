الازمة المالية تهدد مشاركة العراق في البطولة الاسيوية للكانوي

2022/07/31 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واعأعرب رئيس اتحاد الكانوي نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، ماجد صالح عن خشيته من عدم توفر الأموال الخاصة للاتحاد والخاصة بالمشاركات الخارجية، لاسيما بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العالم ببولندا بالرغم من أنها مهمة وفيها تنقيط للجذافين . وقال صالح في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن" المنتخب الوطني للكانوي الذي يشرف عليه المدرب والخبير الإيراني اراج إقليمي بتواجد ثمانية جذافين يواصل تدريباته بواقع ثـلاث وحـدات تدريب يومياً صباحاً في بحيرة نصب الشهيد ومساء في نهر دجلة القريب من المركز التدريبي للاتحاد في كورنيش الأعظمية تحضيراً للمشاركة في بطولتي العرب والنيل الدوليتين اللتين تضيفهما مدينة الأقصر في مصر خلال تشرين الأول المقبل".واضاف صالح أن " الأموال هي العصب الرئيس وبدونها لايمكن أن يتطور الرياضيون"، مبيناً أن "الاتحاد لا يوجد لديه منهاج خــاص لمشاركاته المستقبلية بسبب ميزانيته الضعيفة، وأن المنتخب بالرغم من تطور جذافيه على يد الخبير الإيراني، إلا انه بعيد عن المنافسات العربية والدولية".وتابع صالح أن" في حال عدم دعم ميزانية الاتحاد فربما سيتم الاعتذار حتى عن المشاركة في بطولة آسيا التي تضيفها اليابان خلال نيسان من العام المقبل" .





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