2022/07/31 | 11:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني في نينوى، الأحد، 31 تموز، 2022، إلقاء القبض على ستة...

ظهرت المقالة الامن الوطني يعتقل إرهابيين ينتمون لـ ولاية نينوى وديوان الجند أولاً على المسلة.

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