نيجرفان يقترح حوارا مباشرا لحل الازمة السياسية

2022/07/31 | 11:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاحد، 31 تموز، 2022، الأطراف السياسية في العراق...

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