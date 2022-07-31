اعتصام التيار الصدري يدخل يومه الثاني.. ودعوات حوار لإنهاء الأزمة

2022/07/31 | 11:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل "الاعتصام المفتوح" لأنصار التيار الصدري في العراق، الأحد، بداخل مبنى البرلمان لليوم الثاني على التوالي بعد سيطرة المتظاهرين على مقر السلطة التشريعية، في وقت أطلق فيه رئيس إقليم كردستان مبادرة حوار لحل الأزمة.

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