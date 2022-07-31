أقدم بطولة مفتوحة للغولف تحتفل بنسختها الـ150.. ما الذي يميزها؟

2022/07/31 | 11:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل أقدم بطولة مفتوحة للغولف بنسختها الـ 150، في ملعب "سانت أندروز" الشهير.وفي هذه المناسبة، يتحدث أليكس توماس مراسل CNN، مع آلان شيبنوك، الكاتب والصحفي الحائز على جوائز والاختصاصي بتغطية لعبة الغولف، ومع دان رابابورت، والكاتب في مجلة Golf Digest، عما يميّز هذه البطولة والملعب التي تُقام عليه في اسكتلندا.

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