علماء بريطانيون يكتشفون بصمات جسم أقدم قنديل بحر على الأرض

2022/07/31 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الحفريات البريطانيون في مناطق وسط إنجلترا بصمات جسم أقدم قنديل بحر على الأرض.وتشير مجلة Nature Ecology & Evolution، إلى أن عمر هذا المخلوق القديم 557 مليون عام، وأطلقوا عليه اسم العالم المشهور ديفيد أتينبورو.ويقول الباحثون، “تعتبر … Readmore

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