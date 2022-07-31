الإطار يتحدث عن فتح ’قنوات حوار’ مع التيار.. ماذا عن ترشح محمد شياع؟

2022/07/31 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، تمسكه بترشيح محمد شياع لرئاسة الوزراء.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي ما زال مصرا ومتسمكا بترشيح محمد شياع لرئاسة الوزراء، وليس لديه أي مرشح بديل عنه، ولم تطرح أي فكرة لتبديله بعد احتجاجات التيار الصدري".

وبين، ان "الاطار التنسيقي يعمل على فتح قنوات حوار مع التيار الصدري من أجل المضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع ".

واكد، ان "الأيام المقبلة ستشهد انفراجا للمشهد السياسي".

وكان الاطار التنسيقي رشح في وقت سابق محمد شياع لرئاسة الوزراء، مما دفع انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى التظاهر والدخول الى المنطقة الخضراء والاعتصام داخل مجلس النواب احتجاجا على هذا الترشيح.

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