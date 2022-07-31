القبض على إرهابيين ينتمون لـ 'ولاية نينوى وديوان الجند'

2022/07/31 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- نينوىأعلن جهاز الأمن الوطني في نينوى، اليوم الأحد، إلقاء القبض على ستة إرهابيين، عملوا ضمن ما يسمى بـ "ولاية نينوى ديوان الجند".

وذكر بيان الجهاز الذي ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في إطار جهود تطهير البلاد من بقايا براثن الإرهاب والتكفير، تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى بعد تكثيف الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على 6 إرهابيين صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام الماضية".

وأوضح البيان أن "الإرهابيين ينتمون لما يُسمى سابقاً (ولاية نينوى) عملوا ضمن ديوان الجند بصفة مقاتلين وشاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية خلال عمليات التحرير".وأشار إلى أنهم "جرى تسليمهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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