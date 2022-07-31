العراق ينتج نحو 4 ملايين طن اسمنت خلال النصف الأول من 2022

2022/07/31 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفـت الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن الكميات المُتحققة في إنتاج مادة السمنت للنصف الأول من العام الحالي ولكافة معاملهـا .

وقـال مُدير عام الشركة المُهندس باسـم محمـد أميـن في بيان، إن "الشركة حققت خِلال النصف الأول من العام الحالي إنتاجٍ بلغ ( ٣,٨٩٣,٣١٣ ) طن رغُم كُلّ المُعوقات التي واجهت العملية الإنتاجية"، مؤكدًا انَّ الشركة تعمل وفق توجيهات الوزارة وخُططها التي تقضي بزيادة الإنتاج وتقليل الكُلف من خِلال أعمال الصيانة الدورية والتأهيل والمُشاركة في تشغيل المعامل مع الشركات الإستثمارية".

واوضح انه "على الرغُم من كُلّ المساعي والخُطط إلَّا أنَّ صناعة السمنت تتعرض إلى مشاكل حقيقية بسبب الكُلف الباهضة التي أضيفت إلى كُلف الإنتاج بعد زيادة أسعار النفط الأسود إلى ( ٣٥٠ ) دينار للتر الواحد".

وناشد المُدير العام الجهات ذات العلاقة "بضرورة دعم صناعة السمنت التي تُعتبر ثاني أهم صناعة في العراق بعد النفط نتيجةً لتوافر مواردها الأولية وخبرات كوادرها المُتراكمة ولأنها حققت الإكتفاء الذاتي للبلد وللعام الثامن على التوالي من مادة السمنت وبأسعارٍ مُناسبة وجودة عالية حسب الفحوصات المُختبرية والتجارب الميدانيـة".

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