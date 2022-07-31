الاتحاد الاوربي يعبر عن قلقه بشان الاحداث الجارية في بغداد

2022/07/31 | 12:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر الاتحاد الاوربي عن القلق بشان الاحداث الجارية في بغداد .

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد ان الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في بغداد.

ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف.

كما دعا القوى السياسية لحل القضايا من خلال حوار سياسي بناء في الإطار الدستوري.

واوضح أن الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، مؤكدا اهمية احترام القوانين ومؤسسات الدولة.

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