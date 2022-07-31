2022/07/31 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد لليوم للأسبوع الحالي، فيما توقعت طقساً حاراً وارتفاعاً بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة ، ان “طقس اليوم ويوم غد الاثنين، سيكونوا حارين في عموم اقسام البلاد، وسترتفع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية”.

واضاف البيان ، ان “الطقس ليوم الثلاثاء، سيكون صحواً وحاراً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد”.

وبين، ان “طقس يوم الاربعاء، سيكون صحواً حاراً في عموم اقسام البلاد، في حين سترتفع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية”.

واوضح البيان ان “طقس يوم الخميس المقبل، سيكون صحواً حاراً في عموم المناطق، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الأنواء الجوية : موجة حر شديدة تجتاح العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الأنواء الجوية : موجة حر شديدة تجتاح العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).