ليفاندوفسكي يتهم بايرن ميونخ بنشر “الأكاذيب”

2022/07/31 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نادي بايرن ميونخ الألماني بنشر “أكاذيب”، في محاولة لتبرير موقف النادي أمام الجماهير فيما يتعلق بانتقال اللاعب إلى برشلونة الإسباني.

ودفع برشلونة 45 مليون يورو بشكل مبدئي لضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، وكان من المفترض أن يستمر عقد اللاعب مع بايرن لمدة عام آخر.

وكشف ليفاندوفسكي بوضوح عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ بعد فشل المحادثات حول تمديد التعاقد مع النادي البافاري، ونفى أن يكون السبب في رغبته في الرحيل هو ما تردد عن رغبة النادي البافاري في التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، والذي نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في ضمه من بوروسيا دورتموند.

ورغم أنه لم يبدِ استعدادا للكشف عن جميع التفاصيل، هاجم ليفاندوفسكي بايرن ميونخ بداعي أن النادي رسم صورة غير دقيقة للموقف، وقال في تصريحات لشبكة “إي إس بي إن” (ESPN) “لا، الأمر لم يكن له علاقة بإيرلينغ.



أنا شخص الحقيقة بالنسبة له هي الأكثر أهمية، حتى لو تعرض لشيء غير جيد”.

وأضاف “لا أود الحديث عما حدث بالتحديد.



ولكن إذا كان السؤال يتعلق بأن رحيلي سببه (هالاند)، فالإجابة لا، حيث لم أر مشكلة في إمكانية انضمامه لبايرن ميونخ”.

وتابع “ولكن بعض الناس لا يخبروني بالحقيقة، ويقولون أشياء مختلفة.



وبالنسبة لي، من المهم الوضوح دائما وقول الحقيقة، وربما كانت هذه هي مشكلة بعض الأشخاص.



في النهاية، أعرف أن شيئا ليس جيدا حدث معي..



وشعرت بأن ذلك ربما يكون الوقت المناسب للرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام لبرشلونة”.

وأضاف الهداف البولندي “كانت لديّ علاقة طيبة للغاية مع زملائي والجهاز الفني والمدرب، وسأفتقد ذلك لأنني قضيت فترة رائعة هناك، لم نكن أصدقاء في الملعب فقط، بل كان الأمر أكثر من ذلك.



ولكن في النهاية، انتهى هذا الفصل وسأفتح فصلا جديدا في حياتي وكذلك في مسيرتي الاحترافية”.

وأكمل “أشعر بأنني في الوضع المناسب وفي المكان المناسب.



كل ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة قبل رحيلي عن بايرن ميونخ كان متأثرا بشكل كبير بسياسات الإدارة، حاول النادي إيجاد ذريعة ليبيعني إلى ناد آخر، لأنه ربما كان من الصعب تبرير ذلك للجماهير.



كان عليّ تقبُّل ذلك رغم أنه حمل الكثير من الأكاذيب والهراء حولي.



في النهاية أعرف أن الجماهير لا تزال تدعمني، حتى في هذه الفترة”.

وأحرز ليفاندوفسكي (33 عاما) خلال وجوده مع بايرن 344 هدفا في 375 مباراة وهو صاحب ثاني أعلى سجل تهديفي على مدار تاريخ الدوري الألماني.

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