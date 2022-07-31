2022/07/31 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية أمنية في جزيرة البو مرموص بصلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة مشتركة من الجيش وقيادة عمليات صلاح الدين في هيئة الحشد الشعبي نفذت اليوم، عملية أمنية لتفتيش جزيرة البو مرموص في قاطع عمليات صلاح الدين".

واضافت ان "العملية انطلقت بمشاركة الجيش واللواء 35 والفوج الثالث والرابع التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه".

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