الاطار يتمسك بالسوداني ويريد قنوات تواصل مع التيار الصدري في خضم مبادرات لتفكيك الأزمة

2022/07/31 | 12:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن الاطار التنسيقي، الأحد، 31 تموز، 2022، تمسكه بترشيح محمد شياع لرئاسة الوزراء.وقال...

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