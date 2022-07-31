2022/07/31 | 12:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حذر تقرير لمعهد واشنطن لسياسيات الشرق الأدنى من مغبة التوتر العراقي التركي على تصدير...

ظهرت المقالة تقرير أمريكي: واشنطن تقاعست عن حل مشاكل نقل الطاقة من العراق الى أوربا أولاً على المسلة.

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