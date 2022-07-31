سياسي مستقل : مازالت هناك إرادة إقليمية ودولية لابقاء الكاظمي

2022/07/31 | 12:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد السياسي المستقل سعد المطلبي , الاحد , ان الإرادة الإقليمية والدولية مازالت تعمل لابقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي, مشيرا الى أن الحوار سيكون “صدريا اطاريا”.وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة /, ان “الصورة لحل الازمة بين الاخوة في الاطار التنسيقي والتيار الصدري لم تتضح رغم اعلان […]

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