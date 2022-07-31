2022/07/31 | 12:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حديقة البرلمان العراقي، يُعدّ متظاهرون الشاي ويوزع آخرون البطيخ، بينما جاءت أم مهدي مع أطفالها عازمة على البقاء في المكان حتى يطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من المعتصمين العودة إلى بيوتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور- يوزّعون الماء والشاي والبطيخ والطعام.. أنصار الصدر يفترشون البرلمان العراقي ومحيطه) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور- يوزّعون الماء والشاي والبطيخ والطعام.. أنصار الصدر يفترشون البرلمان العراقي ومحيطه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).