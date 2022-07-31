التطعيمات الروتينية للأطفال تشهد انخفاضا حادا حول العالم.. ما الأسباب؟

2022/07/31 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية واليونيسف الأسبوع الماضي أن التطعيمات الروتينية للأطفال على مستوى العالم قد انخفضت بشكل حاد منذ عام 2019، وهو أكبر انخفاض مستمر منذ 30 عامًا.

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