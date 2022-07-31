2022/07/31 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن القائها القبض على 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة في بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاء القبض على 8 إرهابيين في بغداد بعملية مباغتة المركز الخبري الوطني.

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